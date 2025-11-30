L' aerospazio mondiale si incontra all' Oval Lingotto di Torino per A&D Meetings

Torinotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il Piemonte si riconferma l'hub strategico dell'industria aerospaziale europea. Dal 2 al 4 dicembre, l'Oval Lingotto di Torino ospiterà la 44ª edizione dell'Aerospace & Defense Meetings (A&D Meetings Torino), la più importante business convention italiana per il settore. L'evento, che taglia il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

