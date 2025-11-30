L' aerospazio mondiale si incontra all' Oval Lingotto di Torino per A&D Meetings
Il Piemonte si riconferma l'hub strategico dell'industria aerospaziale europea. Dal 2 al 4 dicembre, l'Oval Lingotto di Torino ospiterà la 44ª edizione dell'Aerospace & Defense Meetings (A&D Meetings Torino), la più importante business convention italiana per il settore. L'evento, che taglia il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La decima edizione porta in città i big mondiali dell’aerospazio, tra b2b, conferenze e una filiera italiana in crescita. - facebook.com Vai su Facebook
Opportunitaly – Aerospazio e Sicurezza Per saperne di più e scaricare il report completo opportunitaly.gov.it/it #OpportunItaly Vai su X