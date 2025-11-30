Ladri si arrampicano sulle grondaie e svaligiano 2 appartamenti

Cresce la paura a Teano per una nuova ondata di furti in appartamento che sta colpendo la città e, in particolare, la zona di viale Sant’Antonio, dove nelle ultime ore si sono verificati due colpi nello stesso stabile. I ladri, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero utilizzato le grondaie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

#sommavesuviana Ladri in azione in via Spirito Santo. Sono chiaramente visibili imovimenti dei malviventi mentre si arrampicano sulle impalcature (ci sono dei lavori ancora in corso alle facciate esterne del palazzo). Nel video precedente, c'è uno che si arra - facebook.com Vai su Facebook

Roma, ladri svaligiano tre ville sulla Cassia: catturati con le casseforti in auto - Un inseguimento da film si è concluso ad Ostia e ha portato all'arresto di un "professionista" dei furti in abitazione. ilmessaggero.it scrive

Ladri svaligiano una casa. Fanno razzia di gioielli poi brindano a tavola con vini pregiati - Anche per i ladri che possono agire indisturbati e approfittare delle case vuote e senza occhi indiscreti per mettere a ... Lo riporta lanazione.it

I ladri svaligiano la casa di Fabiano Giorgi: buco per passare dal tetto, via con i gioielli - I ladri sono riusciti ad entrare dal tetto del palazzo di via Cavour (siamo nel centro cittadino) e, ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it