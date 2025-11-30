Ladri in azione nel salernitano | nuovi colpi nella Piana del Sele e in Cilento

Ladri in azione nel salernitano, ieri: in particolare, ad Eboli è stato preso di mira un appartamento in rione Ceffato. Approfittando dell'assenza dei proprietari, ignoti hanno saccheggiato la casa, portando via preziosi per poi dileguarsi. In località Tavoliello, inoltre, rubato denaro e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ladri in azione accanto a Camelia Bakery, danni a muro e porta blindata. Banda di tre uomini assalta la farmacia a Santa Bona - facebook.com Vai su Facebook

Ladri in azione all’ora di cena, residenti li inseguono nei campi Vai su X

Ladri di pneumatici in azione: automobili lasciate sui mattoni. “Danni per migliaia di euro” - Imola, 26 ottobre 2025 – Ladri pneumatici in azione con almeno cinque colpi accertati anche se le forze dell’ordine non escludono che, nelle prossime ore, possano scattare ulteriori denunce. Riporta ilrestodelcarlino.it

Ladri alla Manifattura Casentino. Cavi tranciati e produzione bloccata: “Un altro duro colpo per un'azienda in crisi” - Di recente la società aveva revocato i 12 licenziamenti e attivato gli ammortizzatori sociali in deroga. Lo riporta msn.com

In azione ladri senza scrupoli. “Quarta volta che entrano in casa mia, hanno rotto anche il vetro antisfondamento” - Chiunque abbia visto anche la minima cosa lo racconti, potrà tornarci utile. Come scrive lanazione.it