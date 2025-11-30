Ladri entrano all' Eurospin dal tetto nessun dubbio | c' è una banda dei supermercati in giro

Da Agrigento a Sambuca di Sicilia, passando per Realmonte. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che c'è in giro una “banda dei supermercati”. Nelle ultime settimane, dal capoluogo alla provincia, si stanno registrando più furti, ma anche un tentativo, ai danni dei grossi centri di rivendita di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

