Lascia colei che ha progettato il modo in cui un algoritmo regola la fragilità emotiva di milioni di persone. Andrea Vallone, responsabile del team di ricerca sulla sicurezza “model policy” di OpenAI, ha rassegnato le dimissioni e saluterà l’azienda entro la fine del 2025. Dopo mesi di consultazioni con oltre 170 esperti, Vallone aveva ridotto del 65-80 per cento le risposte inappropriate ai messaggi di crisi. Ma evidentemente non è bastato. La psicanalista degli algoritmi, con un passato in Meta nel team per la trasparenza prima di andare a insegnare a ChatGPT come rispondere di fronte a frasi tipo «non ce la faccio più», ha mollato la presa, segnalando una crisi di fiducia non solo tecnologica, ma proprio umana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L'addio della psicanalista degli algoritmi e la trappola di un'empatia che non esiste