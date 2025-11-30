L'addetto al VAR di Milan-Lazio sarà fermato | per i vertici arbitrali è colpa sua non era mai rigore

L'addetto al VAR di Milan-Lazio, Aleandro Di Paolo, sarà fermato dal designatore Rocchi: è lui a essere stato ritenuto responsabile, col suo comportamento completamente sbagliato, del caos generatosi nel finale del match. Non c'era nessun rigore per la Lazio, il varista non avrebbe mai dovuto richiamare l'arbitro Collu alla revisione a bordo campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milan-Lazio: il (forse) rigore, la giacca di Allegri e le polemiche. E la squadra di Sarri va in silenzio stampa - Romagnoli: la Lazio sceglie il silenzio stampa e attacca sui social ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Milan-Lazio: per i vertici arbitrali non era rigore. Il VAR Di Paolo verrà fermato - Dopo le tante polemiche delle ultime ore, arriva la posizione del vertici dell'AIA in merito al rigore richiesto ieri sera dalla Lazio dal Milan e non concesso dall'arbitro Collu. Secondo milannews.it