L'addetto al VAR di Milan-Lazio sarà fermato | per i vertici arbitrali è colpa sua non era mai rigore

30 nov 2025

L'addetto al VAR di Milan-Lazio, Aleandro Di Paolo, sarà fermato dal designatore Rocchi: è lui a essere stato ritenuto responsabile, col suo comportamento completamente sbagliato, del caos generatosi nel finale del match. Non c'era nessun rigore per la Lazio, il varista non avrebbe mai dovuto richiamare l'arbitro Collu alla revisione a bordo campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

