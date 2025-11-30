L' Abissinia ritrova uno dei suoi simboli Dopo anni di chiusura riapre l' hotel ma con una nuova veste
Un anno fa i giornali annunciavano la rinascita dell’hotel Bolognese, che con il suo secolo di storia scritto soprattutto dalle sorelle Barbanti si apprestava ad andare incontro a importanti lavori di ristrutturazione. Oggi, a interventi conclusi, quei lavori hanno finalmente dato i loro frutti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
L'Abissinia ritrova uno dei suoi simboli. Dopo anni di chiusura riapre l'hotel, ma con una nuova veste - Dopo un secolo di ricordi e un importante intervento di rinnovamento, uno storico hotel si prepara a riaprire le sue porte ... Da riminitoday.it