La vicenda della patente sospesa | Era in agenda l’incontro col prefetto?
Chiarimenti sui referti medici, che attestavano il suo stato di malessere, e su quali auto - se di proprietà privata o se della Regione Toscana - il governatore Giani andò sul posto. Questi alcuni punti su cui l’intero gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Toscana interroga il presidente della giunta e l’assessore competente riguardo al cosiddetto ‘ caso Manetti ’, la ex capo di gabinetto e adesso nuovo assessore alla cultura della Regione che il 13 ottobre venne multata per aver transitato in corsia d’accelerazione sull’autostrada A11 e alla quale è stata sospesa la patente e comminata una multa già pagata (con tanto di ritiro del ricorso al giudice di Pace). 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Daniele Martinelli. . L'ASSESSORA TOSCANA CON LA PATENTE RITIRATA La vicenda di Cristina Manetti, assessora nella giunta della Regione Toscana governata da Eugenio Giani di centrosinistra, che dopo la multa in autostrada e il ritiro della patente è s - facebook.com Vai su Facebook
La vicenda della patente sospesa: "Era in agenda l’incontro col prefetto?" - Chiarimenti sui referti medici, che attestavano il suo stato di malessere, e su quali auto - Come scrive lanazione.it
Nuovi dettagli sul caso della patente ritirata all'assessora alla felicità: in Prefettura con Manetti c'era anche Giani - Fu fermata dalla polizia nel giorno di chiusura dell'ultima tornata elettorale, dopo la quale è entrata nella giunta Giani bis ... Secondo firenzetoday.it
Patente già sospesa, non assicurato e tasso alcolemico sopra i limiti: 40enne nei guai - Alcool sopra i limiti per un 40enne alla guida di un ciclomotore non assicurato, con patente già sospesa e revisione omessa per ben otto volte ... Lo riporta ilpiacenza.it