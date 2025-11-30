Svolta in arrivo da uno dei Paesi del nord Africa: la Tunisia ha deciso di invertire la rotta e riprendere la coltivazione della barbabietola da zucchero. Nella regione settentrionale di Jendouba, il ministero dell’Agricoltura ha ufficialmente avviato la campagna di semina 2025-2026, che coprirà una superficie stimata di circa tremila ettari. L’iniziativa segna la ripartenza della produzione di zucchero locale nel complesso Ginor Ben Bechir, unica fabbrica nazionale specializzata nella trasformazione della barbabietola da zucchero, rimasta inattiva per due anni. La riattivazione dello stabilimento rientra nella strategia del governo tunisino per ridurre la dipendenza dalle importazioni di zucchero raffinato, voce che pesa in modo significativo sulla bilancia dei pagamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Tunisia inverte la rotta e rilancia. Riapre l’unica fabbrica nazionale. Produrrà 30mila tonnellate l’anno