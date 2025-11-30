La truffa della Nutella svuota i conti su Facebook | ecco come ti rubano i dati della carta e come evitarlo
Persino la Nutella è finita nella rete del cybercrimine. Sembra assurdo, eppure la crema spalmabile più amata d’Italia è diventata lo strumento perfetto per orchestrare una campagna di phishing che sta mietendo vittime su Facebook. Non si tratta del solito tentativo maldestro: questa truffa è costruita con cura maniacale, sfruttando la credibilità del marchio Ferrero e la psicologia dell’affare imperdibile per sottrarre dati delle carte di credito a utenti ignari. Il meccanismo è collaudato ma sempre efficace. Tutto inizia con un post apparentemente innocuo, pubblicato da profili Facebook costruiti ad arte per sembrare collegati all’universo Ferrero. 🔗 Leggi su Screenworld.it
