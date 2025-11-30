La trentina Elisabetta Zuccari vince il Premio letterario Il Battello a Vapore

La ventitreesima edizione del Premio letterario Il Battello a Vapore parla trentino: il prestigioso riconoscimento che negli anni ha permesso di scoprire molti scrittori e molte scrittrici tra i più apprezzati del panorama della letteratura per ragazze e ragazzi ha infatti visto il trionfo di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

