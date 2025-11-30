I rossoverdi, in serie positiva da 10 turni complessivi, cercano un bel tris. Dopo la vittoria con la Juventus Next Gen e quella con il Giugliano che ha consentito di approdare ai quarti di Coppa Italia (contro l’Union Brescia si gioca mercoledì 10 dicembre, ore 18 al "Liberati"), ecco la sfida con la rivelazione Guidonia. "Mi dispiace moltissimo per la situazione del Rimini – spiega Fabio Liverani in merito all’esclusione del club romagnolo e alla rimodulazione della classifica – e ricordo che quando ci siamo affrontati eravamo due realtà sull’orlo del baratro. Sapevamo benissimo cosa si prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Ternana sfida la rivelazione Guidonia. Liverani: "Abbiamo qualità per far bene"