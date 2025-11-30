La Ternana sfida la rivelazione Guidonia Liverani | Abbiamo qualità per far bene

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rossoverdi, in serie positiva da 10 turni complessivi, cercano un bel tris. Dopo la vittoria con la Juventus Next Gen e quella con il Giugliano che ha consentito di approdare ai quarti di Coppa Italia (contro l’Union Brescia si gioca mercoledì 10 dicembre, ore 18 al "Liberati"), ecco la sfida con la rivelazione Guidonia. "Mi dispiace moltissimo per la situazione del Rimini – spiega Fabio Liverani in merito all’esclusione del club romagnolo e alla rimodulazione della classifica – e ricordo che quando ci siamo affrontati eravamo due realtà sull’orlo del baratro. Sapevamo benissimo cosa si prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la ternana sfida la rivelazione guidonia liverani abbiamo qualit224 per far bene

© Sport.quotidiano.net - La Ternana sfida la rivelazione Guidonia. Liverani: "Abbiamo qualità per far bene"

Argomenti simili trattati di recente

ternana sfida rivelazione guidoniaLa Ternana sfida la rivelazione Guidonia. Liverani: "Abbiamo qualità per far bene" - Rimini, il tecnico: "Credo sia ora di creare regole ad hoc per consentire a tutti di finire la stagione" ... Segnala sport.quotidiano.net

ternana sfida rivelazione guidoniaGinestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta" - Alla vigilia della trasferta sul campo della Ternana, Ciro Ginestra presenta una gara che considera tra le più impegnative della stagione per valore. Come scrive tuttomercatoweb.com

ternana sfida rivelazione guidoniaPronostico Ternana vs Guidonia Montecelio 1937 – 30 Novembre 2025 - Il confronto tra Ternana e Guidonia Montecelio 1937, valido per la Serie C, si gioca il 30 Novembre 2025 alle 17:30 allo Stadio Libero Liberati. Da news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Sfida Rivelazione Guidonia