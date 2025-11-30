La Ternana sfida la rivelazione Guidonia Liverani | Abbiamo qualità per far bene
I rossoverdi, in serie positiva da 10 turni complessivi, cercano un bel tris. Dopo la vittoria con la Juventus Next Gen e quella con il Giugliano che ha consentito di approdare ai quarti di Coppa Italia (contro l’Union Brescia si gioca mercoledì 10 dicembre, ore 18 al "Liberati"), ecco la sfida con la rivelazione Guidonia. "Mi dispiace moltissimo per la situazione del Rimini – spiega Fabio Liverani in merito all’esclusione del club romagnolo e alla rimodulazione della classifica – e ricordo che quando ci siamo affrontati eravamo due realtà sull’orlo del baratro. Sapevamo benissimo cosa si prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
La Ternana si prepara alla sfida di domenica con il Guidonia. Intanto il difensore Giuseppe Loiacono, in gol nella gara di Coppa con il Giugliano, esalta le doti di Simone Leonardi - facebook.com Vai su Facebook
Sconfitta di misura per la #Juventus Next Gen di Mister Brambilla: i bianconeri cadono 1-0 sul campo della #Ternana nella sfida di campionato. ? tinyurl.com/5n9yehj4 Vai su X
La Ternana sfida la rivelazione Guidonia. Liverani: "Abbiamo qualità per far bene" - Rimini, il tecnico: "Credo sia ora di creare regole ad hoc per consentire a tutti di finire la stagione" ... Segnala sport.quotidiano.net
Ginestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta" - Alla vigilia della trasferta sul campo della Ternana, Ciro Ginestra presenta una gara che considera tra le più impegnative della stagione per valore. Come scrive tuttomercatoweb.com
Pronostico Ternana vs Guidonia Montecelio 1937 – 30 Novembre 2025 - Il confronto tra Ternana e Guidonia Montecelio 1937, valido per la Serie C, si gioca il 30 Novembre 2025 alle 17:30 allo Stadio Libero Liberati. Da news-sports.it