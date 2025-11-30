Era rimasta schiacciata dai debiti a causa di fallimenti di committenti e accertamenti fiscali. Un pensiero che non le dava tregua anche per l’ammontare notevole della cifra. Alla fine, però, una storica famiglia di costruttori bergamaschi ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il Tribunale di Bergamo, infatti, ha cancellato i debiti per 17,5 milioni di euro grazie alla cosiddetta liquidazione controllata prevista dalla legge 3 del 2012. Questo provvedimento, parte del Codice della crisi e noto come norma anti-suicidi, consente agli imprenditori di affrontare la crisi economica vendendo beni e rateizzando i pagamenti, evitando il fallimento totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storica azienda edile in crisi. Cancellati 17,5 milioni di debiti