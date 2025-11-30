La storia che commuove Milano | un mare di girasoli invade il campo da basket per ricordare Alessandro
Un ragazzo che muore sul campetto da basket e una madre che lo ricorda con un girasole ogni giorno. Poi quando quel girasole viene strappato in un atto di vandalismo, la città risponde: e riempie il campo di fiori gialli. Storia di una «rivoluzione gentile» contro l'indifferenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nello Trocchia ha presentato il suo libro e ha condiviso con noi una parte della sua storia. Ci commuove l'intensità del suo ricordo, soprattutto considerando l'intensità del suo impegno e la sua determinazione nel fare bene e nel fare grande il suo lavoro di gio - facebook.com Vai su Facebook
La storia in mare. Il passaggio della Vespucci - La sua storia inizia nel 1930, quando si inserisce nel Regio Cantiere Navel di Castellamare di Stabia e, meno di un anno dopo, entra in servizio, partendo per la sua prima campagna addestrativa in No, ... Come scrive lanazione.it
La storia vera di Trudy Ederle, raccontata nel film La ragazza del mare - La ragazza del mare, in onda stasera su Rai 1, porta in scena la storia vera, tratta dal libro di Glenn Stout, di Trudy Ederle, nuotatrice statunitense e prima donna ad attraversare la Manica a nuoto ... Scrive fanpage.it
Milano vista dal mare....è a colori: ecco gli scatti dei giovani migranti - Milano – “Un mare lo attraversiamo sempre, tutti, quando ci sono cambiamenti nella vita. Scrive ilgiorno.it