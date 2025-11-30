La stella del Manchester United Bruno Fernandes ha elogiato dopo la vittoria del Crystal Palace

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il giornalista Samuel Luckhurst ha elogiato la prestazione del capitano del Manchester United Bruno Fernandes contro il Crystal Palace. Il Man United è tornato da un gol e ha vinto 2-1 contro il Crystal Palace a Selhurst Park. Dopo la sconfitta di lunedì contro l’Everton in 10 all’Old Trafford, Ruben Amorim voleva una risposta dalla sua squadra ed è esattamente ciò che ha ottenuto. Anche se i Red Devils sono andati sotto di un gol quando Jean-Phillipe Mateta ha segnato un rigore nel primo tempo, due gol dei giganti della Premier League nel secondo tempo hanno assicurato allo United di tornare alla vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com