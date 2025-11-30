La Statale 36 come un’autostrada Abbiamo richiesto le tre corsie nel tratto da da Giussano a Civate

Lecco – La Statale 36 a tre corsie, come un’autostrada. Lo chiede l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Un futuro a tre corsie?. L’intervento verrà realizzato nel tratto tra Giussano e Civate, tra le province di Monza e di Lecco, quello più trafficato, dove transitano quotidianamente fino a 120mila automobilisti e camionisti. Ad annunciarlo è lo stesso assessore lombardo, dal palco degli Stati generali delle infrastrutture in provincia di Lecco: “Abbiamo accolto la richiesta dei rappresentanti istituzionali e degli stakeholder del territorio e inoltrato richiesta formale di inserimento dell’opera nel Contratto di programma Mit-Anas 2026 – 2030”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

