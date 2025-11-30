La sicurezza della sinistra? Meno schizofrenica L’opinione di Merlo
Un tempo si diceva, quando qualcuno esagerava nel trattare alcuni temi, che “ci vuole un coraggio da leoni”. Ecco, questo potrebbe essere lo slogan più efficace e più popolare quando sentiamo la sinistra, o meglio l’attuale sinistra, discettare di sicurezza, di un ruolo più incisivo delle Forze dell’Ordine, dell’immigrazione clandestina e di tutto ciò che attiene al capitolo della sicurezza dei cittadini nel nostro Paese. Dunque, andando con ordine iniziamo dalle Forze dell’Ordine. Tutti noi possiamo tranquillamente vedere a che cosa sono sottoposte le Forze dell’Ordine oggi nel nostro Paese. Che, è sempre bene non dimenticarlo, svolgono un ruolo importante, essenziale decisivo e determinante a difesa della nostra democrazia e della tutela delle nostre istituzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net
