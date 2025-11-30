Un tempo si diceva, quando qualcuno esagerava nel trattare alcuni temi, che “ci vuole un coraggio da leoni”. Ecco, questo potrebbe essere lo slogan più efficace e più popolare quando sentiamo la sinistra, o meglio l’attuale sinistra, discettare di sicurezza, di un ruolo più incisivo delle Forze dell’Ordine, dell’immigrazione clandestina e di tutto ciò che attiene al capitolo della sicurezza dei cittadini nel nostro Paese. Dunque, andando con ordine iniziamo dalle Forze dell’Ordine. Tutti noi possiamo tranquillamente vedere a che cosa sono sottoposte le Forze dell’Ordine oggi nel nostro Paese. Che, è sempre bene non dimenticarlo, svolgono un ruolo importante, essenziale decisivo e determinante a difesa della nostra democrazia e della tutela delle nostre istituzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

La "sicurezza" della sinistra? Meno schizofrenica. L'opinione di Merlo