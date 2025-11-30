La settimana di Dossier | venduto il cinema Astoria i retroscena del cold case risolto dopo 22 anni
Il cinema Astoria di via Magliocco è stato venduto e presto tornerà a vivere, cambiando pelle. Una cordata di imprenditori molto nota in città ha rilevato lo storico immobile dalla famiglia Mangano dopo anni di trattative riservate. Federica Virga, su Dossier, svela tutti i passaggi chiave che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Questa settimana in #primapagina accendiamo i riflettori sulle pagine più buie della nostra storia, presentando il "dossier nero", tema del L'Eco EXTRA di novembre allegato a questo numero dell'Eco e curato da Lucia Sorbino che ripercorre sequestri, cold cas - facebook.com Vai su Facebook