La settimana di Dossier | venduto il cinema Astoria i retroscena del cold case risolto dopo 22 anni

Palermotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cinema Astoria di via Magliocco è stato venduto e presto tornerà a vivere, cambiando pelle. Una cordata di imprenditori molto nota in città ha rilevato lo storico immobile dalla famiglia Mangano dopo anni di trattative riservate. Federica Virga, su Dossier, svela tutti i passaggi chiave che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Settimana Dossier Venduto Cinema