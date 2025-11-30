La seconda a casa della capolista A Fermo esame per il Montefano
È stata una settimana particolare per il Montefano, nonostante abbia raggiunto il secondo posto e oggi farà visita alla capolista Fermana, che vanta un punto in più dei viola. "In effetti – conferma Lorenzo Bilò, allenatore della Fermana – sono stati giorni particolari in cui abbiamo dovuto fronteggiare alcune defezioni". Oggi non ci sarà il trequartista Palmucci, fermato dal giudice sportivo, ma non ci sarà nemmeno Ferretti ed è in dubbio anche Frulla. "Però sono certo che oggi a Fermo i ragazzi risponderanno presente". Sono giorni in cui il tecnico si è soffermato sulle insidie della partita e sulle difficoltà che la squadra dovrà superare.
