Cui prodest. A chi giova? Dicevano così gli antichi romani. Espressione risalente al giurista Cassio Longino (vissuto tra l’87 al 42 A.C.) secondo il quale per scoprire il colpevole di un reato, era necessario domandarsi: a chi giovano le conseguenze del reato? E cioè chi dal reato ha tratto vantaggio? E quindi chi trae vantaggio dalla "decisione assunta congiuntamente – si legge nella nota stampa della Samb – di interrompere il rapporto professionale relativo alla guida tecnica della prima squadra con Ottavio Palladini e Luigi Voltattorni"? A nessuno. Anche perché la formazione rossoblù per come è stata costruita (un insieme di giovani e di calciatori al loro esordio in Serie C) stava rispettando i programmi della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Samb ad Arezzo senza Palladini. È già totonomi: D'Alesio in pole