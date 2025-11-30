La Samb ad Arezzo senza Palladini È già totonomi | D’Alesio in pole

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cui prodest. A chi giova? Dicevano così gli antichi romani. Espressione risalente al giurista Cassio Longino (vissuto tra l’87 al 42 A.C.) secondo il quale per scoprire il colpevole di un reato, era necessario domandarsi: a chi giovano le conseguenze del reato? E cioè chi dal reato ha tratto vantaggio? E quindi chi trae vantaggio dalla "decisione assunta congiuntamente – si legge nella nota stampa della Samb – di interrompere il rapporto professionale relativo alla guida tecnica della prima squadra con Ottavio Palladini e Luigi Voltattorni"? A nessuno. Anche perché la formazione rossoblù per come è stata costruita (un insieme di giovani e di calciatori al loro esordio in Serie C) stava rispettando i programmi della vigilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la samb ad arezzo senza palladini 200 gi224 totonomi d8217alesio in pole

© Sport.quotidiano.net - La Samb ad Arezzo senza Palladini. È già totonomi: D’Alesio in pole

Leggi anche questi approfondimenti

samb arezzo senza palladiniLa Samb ad Arezzo senza Palladini. È già totonomi: D’Alesio in pole - Espressione risalente al giurista Cassio Longino (vissuto tra l’87 al 42 A. Riporta msn.com

samb arezzo senza palladiniSamb: non ce la fa Pezzola, in dubbio Bongelli - La squadra è partita alla volta di Arezzo senza mister Palladini: come già annunciato venerdì, sarà il vice Marco Mancinelli a guidare la Samb in casa della capolista. Secondo veratv.it

samb arezzo senza palladiniSamb in trasferta ad Arezzo senza sorprese: occhi sugli ex - 30 Dopo il terremoto in panchina, questa mattina la Samb ha svolto la classica seduta di rifinitura a porte chiuse. Riporta youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Samb Arezzo Senza Palladini