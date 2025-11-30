La Romagna si sta reinventando | Imprese pronte a sfidare il futuro

Le aziende della Romagna tra passato, presente e futuro. È stata presentata a Forlì, negli spazi del San Giacomo, la dodicesima edizione di Top 500 Romagna: l’analisi dei bilanci delle principali aziende del territorio pubblicata sull’inserto uscito nei giorni scorsi in allegato al Carlino, realizzato da PwC Italia in collaborazione con l’Università di Bologna, Confindustria Romagna, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì e la nostra redazione giornalistica. Ad aprire i lavori è stata Alessandra Cavina, partner PwC, che ha introdotto il tema del convegno: ‘reinvention’, ovvero la capacità di cambiare pelle per affrontare le sfide di oggi e di domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Romagna si sta reinventando: "Imprese pronte a sfidare il futuro"

