La Roma difende la vetta contro il Napoli | giallorossi davanti a tutti nel 2025
La sfida di questa sera all’Olimpico tra Roma e Napoli mette di fronte le due squadre che, più di tutte, hanno dominato il panorama italiano nell’ultimo anno solare. Prima contro seconda, uno scontro diretto che pesa sulla classifica attuale ma che fotografa anche l’andamento degli ultimi dodici mesi: in testa, contro ogni pronostico di inizio stagione, c’è proprio la Roma di Gasperini, capace di totalizzare 27 punti in 12 giornate e di guidare la Serie A con autorità. Ma il dominio giallorosso non riguarda solo il campionato in corso: estendendo il conteggio a tutto il 2025, la Roma risulta la squadra con più punti ottenuti in Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
