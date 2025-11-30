La Robur va all’assato del Seravezza L’allenatore Bellazzini suona la carica

Un parteggio dal gusto di vittoria, quello del Siena, a Grosseto. Più che per la classifica, per il morale, la fiducia, l’autostima. Un pareggio a cui dare continuità: al Franchi, oggi, arriverà il Seravezza Pozzi. Mister Bellazzini, quanto è stato importante l’1-1 dello Zecchini, dopo le critiche? "Fin dall’inizio la comunicazione è stata chiara: la squadra, ripartita da zero, avrebbe dovuto compiere un percorso di crescita, costellato di momenti più o meno complicati. Siamo nel pieno di questo percorso: c’è bisogno di equilibrio, calma e tranquillità per superare i periodi difficili, velocemente e rafforzati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

