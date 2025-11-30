La rivoluzione della cultura

Parsi La società cambia quando cambia il linguaggio che usa per definire la dignità umana. E quando il diritto si fa interprete della libertà dell’essere umano, quando nomina ciò che prima era taciuto o invisibile, si compie un passo in avanti nella civiltà. Eppure - come ogni passo - dovrà imparare a sostenere il proprio peso. Il nuovo DDL sul consenso sessuale, se approvato in forma piena, avrebbe la forza di affermare un principio fondamentale: l’intimità non si prende, non si pretende, non si estorce. L’intimità si riceve solo quando due libertà si incontrano, non quando una s’impone sull’altra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rivoluzione della cultura

