La rinascita dei Piloni Inaugurati oggi con il taglio del nastro del sindaco Mastrangeli

Una giornata storica e attesa da tempo quella di oggi per Frosinone. Il Sindaco, Riccardo Mastrangeli, non nascondendo la propria emozione, ha presentato alla città e ai tanti cittadini intervenuti la riqualificazione dei Piloni, luogo simbolo di Frosinone. Presenti autorità civili, militari e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it