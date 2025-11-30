La Reggina ritrova un po' di serenità Torrisi | I ragazzi sono encomiabili

Reggiotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo per 1 a 0 contro il Gela ha riportato un po' di serenità in casa Reggina, poiché ha garantito altri tre punti, dopo quelli conquistati ad Enna. Abbastanza soddisfatto mister Alfio Torrisi. “In questa partita ci sono state continuità nella fase di non possesso e ferocia. Dobbiamo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Reggina Ritrova Po Serenit224