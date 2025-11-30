La Reggina batte di misura il Gela e conquista la seconda vittoria di fila

La Reggina ha piegato (1-0), allo stadio “Granillo”, la resistenza del Gela, conquistando, così, la seconda vittoria di fila nel campionato di Serie D. Inizio propositivo degli amaranto con Barillà che calcia alto da posizione angolata. Conclusione, invece, debole di Macrì dal limite. Dall'altra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

