Un messaggio non veritiero e irrispettoso. È quanto accaduto sul finire del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Lusail, Max Verstappen ha fatto saltare il banco e, grazie a una strategia geniale, è riuscito a prendersi la settima vittoria stagionale, a precedere la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e la Williams di un sorprendente Carlos Sainz. Lettura perfetta della gara da parte della scuderia di Milton Keynes che, considerando l’entrata della Safety Car e l’obbligo delle due soste concordato con la Pirelli, si è andata prendere una vittoria che costringerà Lando Norris, oggi quarto, a giocarsi il titolo iridato all’ultima gara di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Red Bull accusa Antonelli: il team-radio velenoso a Verstappen