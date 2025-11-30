La Promessa Anticipazioni Spagnole | Don Samuel Scomunicato!

Una scomunica scioccante, un amore proibito e una confessione che cambia tutto. Scopri le nuove svolte de La Promessa. Nel cuore della tenuta de La Promessa, sta per scatenarsi una tempesta che nessuno aveva previsto. Al centro dell’uragano ci sono Don Samuel, Maria e Petra, tre figure intrecciate in una vicenda fatta di verità nascoste, sensi di colpa e sentimenti che travolgono ogni regola. Petra accusata, Don Samuel scomunicato. Tutto comincia con una notizia che scuote le fondamenta della casa: Petra viene licenziata in tronco con l’accusa di aver rivelato alla curia il matrimonio segreto celebrato da Don Samuel. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Don Samuel Scomunicato!

