La Promessa anticipazioni dall’1 al 7 dicembre 2025 | Padre Samuel tenta di rubare un vaso dei Lujan
© US Mediaset I furti di Padre Samuel continuano. Nel corso delle prossime puntate de La Promessa, il sacerdote viene infatti sorpreso da Catalina mentre tenta di impossessarsi di un vaso dei Lujan. Dopo averlo ripreso per il suo gesto, la figlia di Alonso decide di passarci sopra, a patto che il ricavato della vendita dello stesso venga destinato non soltanto ai poveri ma anche ai membri della servitù. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.10). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
