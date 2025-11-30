La promessa anticipazioni dall1 al 7 dicembre 2025 padre samuel cerca di rubare un vaso dei lujan
strategie e sviluppi delle trame de La Promessa nel mese di dicembre 2025. La soap spagnola in onda su Rete 4 si caratterizza per continui colpi di scena e comportamenti imprevisti dei personaggi. Tra furti, tradimenti e scoperti, le puntate di dicembre promettono di mantenere alta la suspense. Si approfondiscono le azioni di Padre Samuel e le reazioni di altri protagonisti, evidenziando i principali sviluppi narrativi e le anticipazioni sulle prossime puntate. i continui furti di padre samuel e le conseguenze. l’episodio in cui padre samuel viene sorpreso da catalina. Nel corso delle prossime settimane, Padre Samuel si trova ancora coinvolto in azioni illecite. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
