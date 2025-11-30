La Promessa anticipazioni 1° dicembre | Curro scopre chi ordinò il suo rapimento

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Jana conferma a Curro la relazione tra Leocadia e il padre di Cruz, rivelando nuovi retroscena sul suo rapimento. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia rifiuta di rispondere alle domande di Rómulo. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Manuel decide di accettare l'offerta di lavoro di Don Pedro Farré e trasferirsi in Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

