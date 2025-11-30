La Prima del musicologo Pulcini | I guizzi di modernità di Šostakovic che si difese dal regime col silenzio

Ilgiorno.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" mette in luce uno dei compositori più dilaniati e geniali del XX secolo: Dmitrij Šostakovic. Franco Pulcini, musicologo, è stato consulente scientifico della Scala, dedica all’autore russo un saggio fondamentale (edito da EDT). Professore, come avvicinarci alla musica Šostakovic? "È un compositore vario, positivamente eclettico. Da giovane aveva sposato la nuova musica dei suoi tempi. Poi è divenuto più classico, mantenendo inconfondibili guizzi di modernità. All’ascolto, certe sue pagine fanno pensare a uno Stravinskij meno intellettualistico, a un Prokof’ev più sarcastico, a un Musorgskij d’avanguardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la prima del musicologo pulcini i guizzi di modernit224 di 352ostakovic che si difese dal regime col silenzio

© Ilgiorno.it - La Prima del musicologo Pulcini: "I guizzi di modernità di Šostakovic che si difese dal regime col silenzio"

Contenuti che potrebbero interessarti

Sanremo75: la prima serata senza guizzi, ma con ascolti super - La prima serata del festival di Sanremo è un successo e se c'era qualche dubbio e preoccupazione sul confronto con ... Lo riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Musicologo Pulcini Guizzi