La Prima del musicologo Pulcini | I guizzi di modernità di Šostakovic che si difese dal regime col silenzio
"Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" mette in luce uno dei compositori più dilaniati e geniali del XX secolo: Dmitrij Šostakovic. Franco Pulcini, musicologo, è stato consulente scientifico della Scala, dedica all’autore russo un saggio fondamentale (edito da EDT). Professore, come avvicinarci alla musica Šostakovic? "È un compositore vario, positivamente eclettico. Da giovane aveva sposato la nuova musica dei suoi tempi. Poi è divenuto più classico, mantenendo inconfondibili guizzi di modernità. All’ascolto, certe sue pagine fanno pensare a uno Stravinskij meno intellettualistico, a un Prokof’ev più sarcastico, a un Musorgskij d’avanguardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
