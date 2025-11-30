La presentazione a Terni di Nella Carne di David Szalay | Raccontare la vita come esperienza fisica Inaspettate le tante reazioni positive
Sala gremita nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre alla Bct per l’evento più atteso e partecipato dell’edizione 2025 di “Umbria Libri”: la presentazione di Nella Carne (Flesh nell’edizione inglese) di David Szalay. Grande la curiosità del pubblico, anche perché il libro ha vinto pochi giorni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Giovedì 18 dicembre presso la Biblioteca Comunale di Terni, conferenza stampa sulle attività del Team Pileri nel 2026 Coppa Team Pileri - Fim Mes Moto4 Presentazione dei piloti ufficiali Team Pileri: Angius, Sultana (Mir Moto5 Trophy)e Ubaldini (Moto4) Ingr - facebook.com Vai su Facebook
UmbriaLibri torna a Terni con 60 eventi: tra gli ospiti David Szalay, Fabrizio Bentivoglio e Wanda Marasco - Il neo vincitore del Booker Prize, David Szalay, la vincitrice del Premio Campiello 2025, Wanda Marasco, e ancora l’attore Fabrizio Bentivoglio, Nicoletta Verna, Donatella Stasio, Costantino D’Orazio, ... Come scrive umbria24.it
“UmbriaLibri“, tre giorni tutti da sfogliare a Terni Attesa per David Szalay. C’è la ’Chiamata alle Arti’ - "Sarà un’edizione visionaria caratterizzata da un’alta qualità e dal fatto di aver vinto alcune scommesse. Scrive msn.com
UmbriaLibri 2025 arriva a Terni, 60 eventi in tre giorni - UmbriaLibri 2025 arriva a Terni, da venerdì 28 fino a domenica 30 novembre, sono in programma 60 eventi tra la sede della bct - Scrive ansa.it