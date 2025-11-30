La piscina Vandelli riapre i battenti In Bolognina si torna in vasca

Una buona notizia in Bolognina. Nel giro di pochi giorni, la piscina Vandelli ieri ha riaperto regolarmente al pubblico. La struttura in via di Corticella, in zona Arcoveggio, era stata chiusa alcuni giorni dopo che un tubo del condotto dell'aria si era staccato da soffitto. Per fortuna il fatto era successo durante la notte e non erano così state coinvolte persone. L'impianto però era stato immediatamente chiuso per consentire i lavori di messa in sicurezza. Nel frattempo, il tema era arrivato anche in Consiglio comunale, sotto la lente di Fratelli d'Italia e pure al centro di un question time proposto da Matteo Di Benedetto (Lega).

