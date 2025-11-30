La pillola rossa di Matrix non è ciò che credi | la regista smonta il significato dell’estrema destra

A distanza di oltre venticinque anni dall’uscita del cult generazionale che fu Matrix, Lilly Wachowski, regista del film insieme alla sorella Lana, ha discusso ancora una volta sul modo in cui alcuni simboli della saga scifi siano stati adottati da gruppi della destra radicale. Il fulcro principale è la famosa pillola rossa, trasformatasi col tempo in un segno identitario dell’alt-right. Per la regista, però, si tratta di un esito prevedibile: una volta pubblica, un’opera non è più nelle mani di chi l’ha creata. «Quando crei qualcosa, prima o poi devi accettare di lasciarla andare. Le persone la interpreteranno a modo loro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La pillola rossa di Matrix non è ciò che credi: la regista smonta il significato dell’estrema destra

