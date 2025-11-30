Tra evoluzioni su pattini, un tripudio di luci, fuochi d’artificio e musica, ieri pomeriggio hanno preso ufficialmente il via gli eventi natalizi della Perla che, all’insegna del claim "Viva Riccione, il tuo Natale al mare", accompagneranno turisti e residenti fino all’Epifania. Tantissime le persone che nonostante la bassa temperatura si sono riversate in piazzale Roma per assistere all’accensione delle luminarie, sul lungomare quest’anno per la prima volta estese dal porto a piazzale San Martino, e per l’attesissimo " The Ice Christmas Show ", che ha segnato l’apertura della pista per pattinare su ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Perla luccica: accese le luminarie natalizie