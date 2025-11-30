È terminato a reti bianche il derby lombardo giocato ieri nel tardo pomeriggio al Voltini, tra i padroni di casa della Pergolettese e l’ Albinoleffe di Lopez. Un match vibrante che ha reso incerto l’esito finale fino all’ultimo secondo di gioco. La Pergolettese del nuovo tecnico Mario Tacchinardi, subentrato a inizio settimana all’esonerato Curioni, si è schierata con il 3-5-2 disputando una buona gara ed evidenziando progressi sotto tutti i punti di vista: fanno ben sperare in vista dei prossimi importanti incontri, dove sarà vietato sbagliare per non precipitare nei bassifondi del girone A. Buona gara anche dell’AlbinoLeffe che a Crema dimostra di essere squadra quadrata in tutti i reparti con diversi elementi di qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pergolettese fa il punto. AlbinoLeffe fermo al palo