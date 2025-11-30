La Pergolettese fa il punto AlbinoLeffe fermo al palo
È terminato a reti bianche il derby lombardo giocato ieri nel tardo pomeriggio al Voltini, tra i padroni di casa della Pergolettese e l’ Albinoleffe di Lopez. Un match vibrante che ha reso incerto l’esito finale fino all’ultimo secondo di gioco. La Pergolettese del nuovo tecnico Mario Tacchinardi, subentrato a inizio settimana all’esonerato Curioni, si è schierata con il 3-5-2 disputando una buona gara ed evidenziando progressi sotto tutti i punti di vista: fanno ben sperare in vista dei prossimi importanti incontri, dove sarà vietato sbagliare per non precipitare nei bassifondi del girone A. Buona gara anche dell’AlbinoLeffe che a Crema dimostra di essere squadra quadrata in tutti i reparti con diversi elementi di qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Il Vicenza resta in testa della classifica del girone A di @seriec. La formazione di Gallo ha 9 punti di vantaggio sul Lecco. A un solo punto dai lombardi c’è l’Union Brescia ? A chiudere la classifica: Dolomiti Bellunesi, Pergolettese, Pro Patria, Virtus Verona - facebook.com Vai su Facebook
Video Pergolettese Albinoleffe (0-0)/ Gol e highlights: rete annullata a Corti! (Serie C, 29 novembre 2025) - 0) gol e highlights della gara valevole per il sedicesimo turno del girone A della Serie C stagione 2025/2026 ... Come scrive ilsussidiario.net
Pergolettese, il nuovo corso Tacchinardi parte con un pareggio - La squadra crea di più nella ripresa e trova anche la rete, annullata per un intervento giudicato irregolare ... Scrive laprovinciacr.it
Pronostico Pergolettese vs Albinoleffe – 29 Novembre 2025 - Albinoleffe del 29 Novembre 2025 alle 17:30 al Giuseppe Voltini promette equilibrio e intensità tipici della Serie C. Si legge su news-sports.it