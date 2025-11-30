Le parole con cui Leone XIV si presentò al mondo non possono essere dimenticate. Quell’invocazione, ma al tempo stesso un monito, faceva riferimento alla “pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.” Ed oggi quell’espressione, di fronte ai drammatici momenti del cimento internazionale, è divenuta una bandiera. Il vessillo di tutti i cattolici, ma anche di quei laici, ormai orfani di tradizioni culturali che, nel frattempo, si sono sgretolate sotto i colpi della storia. Questo, insieme alle immagini laceranti di conflitti che non risparmiano alcunché. 🔗 Leggi su Formiche.net

La pace non si attende, si conquista. La versione di Polillo