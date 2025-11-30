La pace non si attende si conquista La versione di Polillo

Formiche.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole con cui Leone XIV si presentò al mondo non possono essere dimenticate. Quell’invocazione, ma al tempo stesso un monito, faceva riferimento alla “pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.” Ed oggi quell’espressione, di fronte ai drammatici momenti del cimento internazionale, è divenuta una bandiera. Il vessillo di tutti i cattolici, ma anche di quei laici, ormai orfani di tradizioni culturali che, nel frattempo, si sono sgretolate sotto i colpi della storia. Questo, insieme alle immagini laceranti di conflitti che non risparmiano alcunché. 🔗 Leggi su Formiche.net

