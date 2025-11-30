La Nuova Sondrio ribalta il Caldiero Terme
La Nuova Sondrio espugna il campo del Caldiero Terme, coglie il suo primo successo in trasferta nel girone B di serie D in questa stagione e si rilancia in chiave salvezza.Il primo tempoNel primo tempo, dopo un avvio equilibrato, sono i padroni di casa a passare: palla persa dalla Nuova Sondrio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
