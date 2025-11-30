La notte nel cuore Nuh muore o no? Cosa succede con il tumore

Ne La notte nel cuore, Nuh ha appena scoperto di avere un tumore al cervello. Questo gravissimo problema va a spiegare gli strani atteggiamenti e comportamenti da lui tenuti ultimamente nei confronti di tutti. I suoi cari si sono allontanati da lui, cercando di fargli capire i suoi errore, senza ovviamente conoscere la reale situazione. Ed ecco che ora Sevilay conosce tutta la verità. Quando si ritrova in hotel, dopo aver quando accaduto con Andac, la ragazza risponde al cellulare del fidanzato e viene così a conoscenza di tutto. Ma Nuh alla fine muore? Nuh de La notte nel cuore alla fine muore a causa della malattia?. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

