La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 39esima puntata
, 30 novembre. Questa sera, 30 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 39esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). La polizia che indaga sulla morte di Andac scopre una telecamera nascosta che riprende l’incidente, facendo cadere i sospetti su Sevilay. Fuori pericolo, Nuh e Sevilay decidono di tornare in Cappadocia quando, dopo una telefonata del medico, la ragazza scopre che Nuh ha un tumore al cervello. 🔗 Leggi su Tpi.it
