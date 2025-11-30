La Notte nel Cuore anticipazioni quarantesima puntata di martedì 2 dicembre 2025
Uno scontro tra Halil e Sumru si conclude apparentemente in tragedia. Nel corso della prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda in prima serata martedì 2 dicembre 2025, Sumru si convince di aver sparato all’uomo. La madre di Nuh e Melek decide quindi di costituirsi alla polizia, anche se Nihayet cerca di prendersi la colpa. Tuttavia, visto che non viene ritrovato il cadavere, né tanto meno un bossolo o delle tracce di sangue, le due donne vengono rilasciate quando emerge che Halil era già ricercato per frode. Ecco le anticipazioni. . 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
