La notte nel cuore anticipazioni puntate di stasera 30 novembre della soap turca di Canale 5

La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, domenica 30 novembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:55 e ci terranno compagnia fino alle 23:40 circa? Al centro dei riflettori troveremo Nuh, che riceverà dal suo medico una notizia devastante: il ragazzo ha un tumore al cervello e deve essere operato con urgenza. Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera. La notte nel cuore, anticipazioni del 30 novembre: Nuh ha un tumore al cervello. La scoperta della polizia di una telecamera nascosta che ha ripreso l’incidente, sposta i sospetti per la morte di Andac su Sevilay. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

