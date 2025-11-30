La notte nel cuore anticipazioni martedì 2 dicembre | Sumru spara Halil Cihan respinge Perihan

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 2 dicembre alle ore 21:20 su Canale5: XX. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

notte cuore anticipazioni marted236La notte nel cuore, anticipazioni martedì 2 dicembre: Sumru spara Halil, Cihan respinge Perihan - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 2 dicembre alle ore 21:20 su Canale5: XX ... Riporta fanpage.it

notte cuore anticipazioni marted236La notte nel cuore, anticipazioni 2/12, Esat rompe con sua zia: 'Non voglio più aiutarti' - "Non voglio più aiutarti, ho cambiato idea", dirà il ragazzo mandando la zia su tutte le furie. Scrive it.blastingnews.com

La notte nel cuore, nuove puntate: le anticipazioni del 30 novembre e del 2 dicembre 2025 - La serie di produzione turca "La notte nel cuore" prosegue su Canale 5 con due episodi in onda oggi, 30 novembre, e martedì 2 dicembre 2025. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Anticipazioni Marted236