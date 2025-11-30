la nostra intervista esclusiva a caterina murino e valentina romani la befana e santa lucia di natale senza babbo nuovo film prime video

Basta con questa storia che il Natale è prerogativa solo di Babbo Natale. Che poi, senza sua moglie, non combina un granché. È arrivato il momento di dare il giusto valore anche alla Befana e a Santa Lucia. Anche loro portano regali e dolci, perché devono sempre essere considerate di serie B? Natale senza Babbo tenta l’impresa di riabilitarle. Ci riuscirà? La pellicola, scritta da Michela Andreozzi e diretta da Stefano Cipani, è in streaming su Prime Video. E promette di far divertire tutta la famiglia. Il film vede Caterina Murino e Valentina Romani nei panni, rispettivamente, della Befana e di Santa Lucia. 🔗 Leggi su Amica.it

