La nave dei sogni Singapore storia cast e location del film in onda su Rai Premium
Il palinsesto di Rai Premium presenta una produzione televisiva molto apprezzata, nota per il suo stile coinvolgente e ricco di emozioni: La nave dei sogni – Singapore. Questa serie, conosciuta in Germania come Das Traumschiff, combina elementi di avventura, dramma e romanticismo ambientati in contesti tropicali e di alta classe. Nel presente approfondimento, si analizzeranno gli aspetti principali di questa produzione, tra cui la trama, il cast, le località di ripresa e i dettagli tecnici di produzione. L’obiettivo è offrire un quadro completo che evidenzi le qualità e le caratteristiche distintive di questa serie, sottolineando il contesto di ambientazione e le interpretazioni principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
Ieri, 21 novembre, dal cuore di Trieste, è partita una nave carica di sogni: la Costa Deliziosa ha salpato per il suo magico Giro del Mondo. C’è qualcosa di unico nel vedere un viaggio cominciare: il mare che chiama, gli occhi che brillano, le promesse di orizzo - facebook.com Vai su Facebook
LA NAVE DEI SOGNI – SINGAPORE/ Su Rai 2 il film con Siegfried Rauch e Nick Weller - Singapore è il film che verrà trasmesso oggi, domenica 10 luglio 2016, su Rai 2 dalle 11. Lo riporta ilsussidiario.net
Vespucci incanta Singapore, sui media la 'nave di un'altra era' - "Una nave di un'altra epoca", "simbolo dell'Italia" e "ambasciatrice del Made in Italy nel mondo". Scrive ansa.it