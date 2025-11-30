la mostra chiaro di luna saluta tra ritmi e note con il coro da camera

Oggi, alle 17, il Coro da Camera Euphoné sarà presente presso la Galleria ’Del Carbone’ di via Vignatagliata 41, in occasione del finissage della mostra ’ Chiaro di Luna ’ abbinata al calendario 2026 dell’ Accademia d’Arte Città di Ferrara Aps. Il Coro da Camera Euphoné si esibirà in un breve intervento musicale proponendo agli intervenuti un percorso tra canti polifonici e madrigali: frottole, canoni, danze, canzoni e notturni tra il Cinquecento e il Settecento. Frottole, prevalenti tra il XV e l’inizio del XVI secolo (circa 1470-1530). Caratteristiche: Brani vocali polifonici a quattro voci, con testi leggeri e spesso giocosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

