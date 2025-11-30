La mostra Chiaro di Luna saluta tra ritmi e note Con il coro da camera
Oggi, alle 17, il Coro da Camera Euphoné sarà presente presso la Galleria ’Del Carbone’ di via Vignatagliata 41, in occasione del finissage della mostra ’ Chiaro di Luna ’ abbinata al calendario 2026 dell’ Accademia d’Arte Città di Ferrara Aps. Il Coro da Camera Euphoné si esibirà in un breve intervento musicale proponendo agli intervenuti un percorso tra canti polifonici e madrigali: frottole, canoni, danze, canzoni e notturni tra il Cinquecento e il Settecento. Frottole, prevalenti tra il XV e l’inizio del XVI secolo (circa 1470-1530). Caratteristiche: Brani vocali polifonici a quattro voci, con testi leggeri e spesso giocosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
PIU’ STAHLWILLE, PIU’ QUALITA’ E QUANTITA’ IN MOSTRA CONTATTACI PER UN PREVENTIVO: RAPIDO, CHIARO E CONVENIENTE #ottimolavorotecnofit #sevenbytecnofit #stahlwille - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Climate Index mostra un quadro chiaro: molti Paesi non stanno facendo abbastanza contro la crisi climatica. È il momento di accelerare davvero la transizione. ?” #ClimateAction #CrisiClimatica #Sustainability #ClimateIndex Vai su X
La mostra Chiaro di Luna saluta tra ritmi e note. Con il coro da camera - Oggi, alle 17, il Coro da Camera Euphoné sarà presente presso la Galleria ’Del Carbone’ di via Vignatagliata 41, ... Riporta msn.com
’Chiaro di luna’, così la mostra è collettiva - Oggi, alle 18, alla Galleria del Carbone (via Vignatagliata 41) inaugura la mostra collettiva ’Chiaro di luna’. Riporta ilrestodelcarlino.it