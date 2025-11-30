La mossa di Chivu | Esposito cambia la partita poi Lautaro la chiude Pisa-Inter 0-2

Basta un uomo solo per riaccendere i motori. L’Inter di Chivu, stordita dal derby e dalla batosta con l’Atletico Madrid, si rialza in Toscana e lo fa all’insegna del suo faro: Lautaro Martínez. Doppietta del capitano, una vittoria costruita con pazienza e decisa dai cambi giusti. Al “Cetilar Arena” finisce 2-0 per i nerazzurri, che agganciano i 27 punti e riprendono subito la loro corsa. La partita, sulla carta, aveva tutti gli ingredienti per essere una trappola. Il Pisa di Gilardino, in cerca del settimo risultato utile di fila, si presenta con un 3-5-2 da battaglia, con Nzola e Meister a fare da arieti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

