La mossa di Chivu | Esposito cambia la partita poi Lautaro la chiude Pisa-Inter 0-2
Basta un uomo solo per riaccendere i motori. L’Inter di Chivu, stordita dal derby e dalla batosta con l’Atletico Madrid, si rialza in Toscana e lo fa all’insegna del suo faro: Lautaro Martínez. Doppietta del capitano, una vittoria costruita con pazienza e decisa dai cambi giusti. Al “Cetilar Arena” finisce 2-0 per i nerazzurri, che agganciano i 27 punti e riprendono subito la loro corsa. La partita, sulla carta, aveva tutti gli ingredienti per essere una trappola. Il Pisa di Gilardino, in cerca del settimo risultato utile di fila, si presenta con un 3-5-2 da battaglia, con Nzola e Meister a fare da arieti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una mossa del tutto inaspettata https://bmbr.cc/jet2xep #Inter #Chivu - facebook.com Vai su Facebook
Una mossa del tutto inaspettata bmbr.cc/jet2xep #Inter #Chivu Vai su X
Chivu Diletta Leotta, c’è stato un piccolo momento di tensione a DAZN dopo il derby della Madonnina Inter Milan. La ricostruzione - Chivu Diletta Leotta, c’è stato un piccolo momento di tensione a DAZN dopo il derby della Madonnina Inter Milan. Segnala juventusnews24.com
Chivu cambia tutto dopo il derby: fuori un big contro l’Atletico Madrid - L’Inter si deve rialzare dopo la sconfitta beffarda del derby, per farlo Chivu è prono a stravolgere la formazione. Secondo spaziointer.it
Verso Inter-Milan, mossa Chivu: ruolo inedito per Carlos Augusto? Calha non è a rischio - Si avvicina il derby di Milano: domenica sera, allo stadio San Siro, Inter e Milan si sfideranno per testare le rispettive ambizioni nella lotta Scudetto,. Scrive tuttomercatoweb.com