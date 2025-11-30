Che sport meravigliosamente sadico il calcio, capace di elevarti fino a farti toccare il cielo per poi bruciarti un secondo più tardi, come se non fossi mai esistito, più veloce di una meteora che, a giro, si insacca nel palo lontano alle spalle di Meret, zittendo — momentaneamente — una città intera e rappresentando di fatto il momento di massimo fulgore della tua carriera. Un battito di ciglia, una saetta improvvisa, destinata a bruciare nei ricordi sfocati di un attimo interminabile per poi spegnersi nel nulla. Neil Young cantava che “It’s better to burn out than to fade away”, ossia che è meglio bruciare intensamente che svanire lentamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La mano di Dia si è rivelata una patacca: eclissi di un calciatore la cui fama è durata un giorno